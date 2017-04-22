Генеральный директор нижнетагильской корпорации УВЗ встретился с сотрудниками коллектива ДК имени Окунева (ФОТО)

На встрече с сотрудниками заводского Дворца культуры Потапов отметил важную роль, которую отводит работе творческого учреждения руководство нижнетагильского предприятия УВЗ.

В настоящее время в ДК имени Окунева действуют 18 творческих коллективов, из которых 16 – народные. Мастерство воспитанников Дворца культуры известно не только в Нижнем Тагиле, но и далеко за пределами города.

Участники коллективов неоднократно становились победителями конкурсов, фестивалей различного уровня – от городского до международного, что подтверждает высокую профессиональную подготовку педагогов, которые занимаются с детьми и молодежью.

Генеральный директор отметил, что Дворец культуры является для УВЗ базовой структурой по формированию процессов гармоничного воспитания подрастающего поколения и заверил присутствующих в том, что администрация предприятия будет уделять особое внимание всем мероприятиям и проектам, затрагивающим социальную сферу Уралвагонзавода.

Генеральный директор УВЗ Александр Потапов во время встречи с коллективом ДК имени Окунева

Фото: Уралвагонзавод