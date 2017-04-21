Крупное благотворительное мероприятие для воспитанников детских домов прошло в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Благотворительный фестиваль «Летим в космос» был организован в Нижнем Тагиле для детей из детских домов города.
30 предпринимателей города объединились между собой для проведения масштабного благотворительного мероприятия для воспитанников шести детских домов города. Фестиваль прошел 16 апреля и был посвящен Дню космонавтики.
На территории детского дома на улице Красногвардейской без перерыва работали около десятка различных площадок с угощениями, развлечениями, конкурсами.
С первого по третий этаж корпуса воспитательного учреждения были организованы самые большие площадки – спортивные.
В перерывах между конкурсами и соревнованиями дети катались на гироскутерах, играли в бампербол. Желающие могли нанести аквагрим, насладиться вкусными коктейлями, сладкой ватой и пиццей. Мероприятие обслуживали семь фотографов.
Все победители и участники получили памятные медали, вкусные и полезные призы и сертификаты.
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