Крупное благотворительное мероприятие для воспитанников детских домов прошло в Нижнем Тагиле (ФОТО)

30 предпринимателей города объединились между собой для проведения масштабного благотворительного мероприятия для воспитанников шести детских домов города. Фестиваль прошел 16 апреля и был посвящен Дню космонавтики.

На территории детского дома на улице Красногвардейской без перерыва работали около десятка различных площадок с угощениями, развлечениями, конкурсами.

С первого по третий этаж корпуса воспитательного учреждения были организованы самые большие площадки – спортивные.

В перерывах между конкурсами и соревнованиями дети катались на гироскутерах, играли в бампербол. Желающие могли нанести аквагрим, насладиться вкусными коктейлями, сладкой ватой и пиццей. Мероприятие обслуживали семь фотографов.

Все победители и участники получили памятные медали, вкусные и полезные призы и сертификаты.