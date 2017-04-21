Призы на сумму свыше 150 000 рублей получили гости Премии «Человек года 2017» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

На неофициальной части мероприятия между гостями вечера были разыграны призы на сумму свыше 150 000 рублей.

Подарки были предоставлены банком «Нейва», Монтессори-академией «Традиция успеха», школой правильного бега «I love running» и центром экстремальных развлечений «Адреналин».

TagilCity.ru также порадовал гостей церемонии, разыграв сертификаты общей суммой 100 000 рублей. Настоящей интригой вечера стал розыгрыш подарочного сертификата от TagilCity.ru номиналом 50 000 рублей.

Победители поделились эмоциями и впечатлениями.

Подарки – это так приятно! Хорошо, когда везет. Вот теперь куплю себе кроссовки, ветровку. Займусь бегом, соберусь с мыслями поделился эмоциями обладатель сертификата на сумму 5000 рублей от школы правильного бега «I love running» Василий Гришков.

Это удивительно и приятно! Мне понравились размах мероприятия и дружественная атмосфера отметил призер лотереи Александр Бей.

Это очень неожиданно, я приятно удивлена. Спасибо организаторам за сегодняшний вечер. Нам всё понравилось. Мы первый год участвуем, надеемся, что еще много лет будем представлять номинацию «Работодатель года» рассказала Екатерина Бровина, победительница приза от банка «Нейва».

Список победителей Премии «Человек года» в 2017 году

Смотреть ФОТООТЧЕТ «Встреча гостей Премии «Человек года»

Смотреть ФОТООТЧЕТ «Церемония вручения премии «Человек года»