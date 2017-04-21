Выставка авторских кукол Марии Ярославцевой открылась в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила (ФОТО)
21 апреля 2017, 16:30Свободное время
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В Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила открылась выставка кукол мастера из Усть-Утки Марии Ярославцевой.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мария Семеновна рассказала об истории создания своих кукол, продемонстрировала кукол, созданных руками ее учеников. Данная выставка не просто история экспонатов, это история земли Русской. В коллекции собраны куклы в нарядах разных народностей и времен истории Урала и России, а также воплощения литературных образов.
26 апреля в Центральной городской библиотеке пройдет мастер-класс для всех желающих, где можно научиться создавать кукол своими руками.
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