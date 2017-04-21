Выставка авторских кукол Марии Ярославцевой открылась в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила (ФОТО)

Мария Семеновна рассказала об истории создания своих кукол, продемонстрировала кукол, созданных руками ее учеников. Данная выставка не просто история экспонатов, это история земли Русской. В коллекции собраны куклы в нарядах разных народностей и времен истории Урала и России, а также воплощения литературных образов.