УВЗ в Нижнем Тагиле подал в суд из-за незаконного пользования патентом на изобретение
Сегодня, 10:00Свободное времяФото: uralvagonzavod.ru
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АО «НПК «Уралвагонзавод» подало иск в Арбитражный суд Свердловской области к АО «Барнаульский вагоноремонтный завод» о взыскании 13,4 миллиона рублей за незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
В 2001 году УВЗ запатентовал изобретение «Тележка железнодорожного вагона» и ноу-хау на неё. В данное время градообразующее предприятие пытается через суд прекратить использование патента «Барнаульским вагоноремонтным заводом», а также возместить убытки в размере 13,4 миллиона рублей.
По мнению «Уралвагонзавода», «Барнаульский вагоноремонтный завод» нарушает исключительное право общества, подтвержденное в установленном порядке патентами на изобретения и ноу-хау. Таким образом, «Уралвагонзавод» реализует право по защите своих интересов в судебном порядке, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе предприятия.
Рассмотрение дела назначено на 23 апреля в Арбитражном суде Свердловской области.
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