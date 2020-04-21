УВЗ в Нижнем Тагиле подал в суд из-за незаконного пользования патентом на изобретение

В 2001 году УВЗ запатентовал изобретение «Тележка железнодорожного вагона» и ноу-хау на неё. В данное время градообразующее предприятие пытается через суд прекратить использование патента «Барнаульским вагоноремонтным заводом», а также возместить убытки в размере 13,4 миллиона рублей.