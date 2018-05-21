Более 1600 участников соберутся на «Уральской Интернет Неделе 2018» в Екатеринбурге

Специалисты Яндекса, ВКонтакте, Мозгобойни, 1-С Битрикс приедут в столицу Урала для того, чтобы рассказать свердловчанам об инновациях в продвижении интернет -бизнеса.

Выставка и форум, которые будут проходить в течение двух дней в Екатеринбурге, соберут более 800 экспертов. Организуют выставку Бизнес-школа Web2win, агентство digital-маркетинга TitanSoft и Exponorm. Всего пройдет шесть конференций, а также различные мастер-классы, на которых будут обсуждаться какие темы как успешный старт интернет-бизнеса, финансы, сокращение затрат и многие другие.