Более 1600 участников соберутся на «Уральской Интернет Неделе 2018» в Екатеринбурге
6 и 7 июня 2018 года в Екатеринбурге состоится бесплатная выставка и форум, посвященная продвижению бизнеса онлайн – «Уральская Интернет Неделя 2018», на которой соберутся более 1600 участников.
Специалисты Яндекса, ВКонтакте, Мозгобойни, 1-С Битрикс приедут в столицу Урала для того, чтобы рассказать свердловчанам об инновациях в продвижении интернет-бизнеса.
Выставка и форум, которые будут проходить в течение двух дней в Екатеринбурге, соберут более 800 экспертов. Организуют выставку Бизнес-школа Web2win, агентство digital-маркетинга TitanSoft и Exponorm. Всего пройдет шесть конференций, а также различные мастер-классы, на которых будут обсуждаться какие темы как успешный старт интернет-бизнеса, финансы, сокращение затрат и многие другие.
Участники получат приятные подарки от партнеров. Для бесплатного участия необходима предварительная регистрация.
Помимо этого, 8 июня пройдет мастер-класс «Социальные сети для малого бизнеса», который проведет основатель сообщества «Практика SMM» Сергей Федюнин.