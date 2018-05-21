Более тысячи школьников приняли участие в крестном ходе в центре Екатеринбурга

Мероприятие началось сразу же после Божественной литургии в храме. В шествии были задействованы более тысячи воспитанников школ Екатеринбурга: воскресных школ, средних общеобразовательных заведений, Свято-Симеоновской гимназии, а также кадеты, студенты, педагоги и родители юных екатеринбуржцев.

Крестный ход прошёл от храма «Большой Златоуст» до часовни на площади Труда.

В руках у участников шествия были плакаты с изображением императора и ликов святой Царской семьи. Во главе колонны шли руководитель отдела религиозного образования Екатеринбургской епархии иерей Андрей Щукин, духовник православной гимназии Сергий Никитин и клирики епархии.

Также после крестного хода состоялся молебен в честь окончания учебного года, передает издание «Областная газета».