Более тысячи школьников приняли участие в крестном ходе в центре Екатеринбурга
В столице Урала 20 мая прошёл крестный ход в честь 150-летия со дня рождения Николая II. В шествии приняли участие в основном дети.
Мероприятие началось сразу же после Божественной литургии в храме. В шествии были задействованы более тысячи воспитанников школ Екатеринбурга: воскресных школ, средних общеобразовательных заведений, Свято-Симеоновской гимназии, а также кадеты, студенты, педагоги и родители юных екатеринбуржцев.
Крестный ход прошёл от храма «Большой Златоуст» до часовни на площади Труда.
В руках у участников шествия были плакаты с изображением императора и ликов святой Царской семьи. Во главе колонны шли руководитель отдела религиозного образования Екатеринбургской епархии иерей Андрей Щукин, духовник православной гимназии Сергий Никитин и клирики епархии.
Также после крестного хода состоялся молебен в честь окончания учебного года, передает издание «Областная газета».
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