Пять тагильских семей соревновались на конкурсе «Счастливы вместе» (ФОТО)

Пять семей работников предприятий Ленинского района соревновались в конкурсе. Каждая команда подготовила домашнее задание: стенгазеты с рассказами о своих семьях. Помимо этого, участники конкурса придумали девиз, эмблемы, а также названия для своих команд.

Команды-участники соревновались в нескольких конкурсах: интеллектуальном, спортивном, танцевальном, кулинарном, песенном и в конкурсе детских рисунков. Болельщики активно поддерживали участников.

Победители были выбраны в нескольких номинациях. Все участники конкурса получили грамоты и памятные призы.

Помимо этого, девять семей из Ленинского района города были награждены за участие в этапе эстафеты «Родительский подвиг», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила