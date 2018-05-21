Сотни лекций, выставок и мастер-классов прошли в Нижнем Тагиле в «Ночь музеев» (ФОТО)

В музее ИЗО горожане выбирали на свой вкус исторические лекции, выставки арт-объектов и фотографий. В одном из залов посетители даже обнимались с экспонатами, с улыбкой вспоминая фразу «Руками не трогать!». Также в музее прошёл традиционный аукцион по японским предметам искусства.