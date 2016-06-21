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Под Нижним Тагилом для детей оздоровительного лагеря села Николо-Павловское волонтерами была устроена спортивно-развлекательная программа (ФОТО)
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Под Нижним Тагилом для детей оздоровительного лагеря села Николо-Павловское волонтерами была устроена спортивно-развлекательная программа (ФОТО)

21 июня 2016, 10:55Свободное время
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