Под Нижним Тагилом для детей оздоровительного лагеря села Николо-Павловское волонтерами была устроена спортивно-развлекательная программа (ФОТО)

Добровольцы фондов «Независимость» и «Преображение» устроили для ребят оздоровительного лагеря мероприятие спортивно-оздоровительной направленности. Мероприятие включало в себя спортивные соревнования и творческие конкурсы. На четырех площадках лагеря проходили самые разные конкурсы. На 1-й площадке проходили спортивные состязания. Дети прыгали со скакалкой, поднимали гантели. 2-я площадка принимала танцоров. На 3-й площадке участники пели знакомые им песни. 4-я площадка была предназначена для юных читателей – они должны были угадать знакомых им персонажей из прочитанных книг.

Завершился праздник спорта и творчества танцевальным флешмобом. Волонтеры угостили всех участников мероприятия мороженым.

В соревнованиях приняли участие 40 детей. Всем были вручены буклеты, рассказывающие о вреде наркомании.

Волонтеры уже не в первый раз приезжают в Николо-Павловское для проведения детских мероприятий. Директор Центра культуры села Исаева Лариса Владимировна поблагодарила всех волонтеров за искреннее, теплое отношение к детям, новизну и свежесть, внесенную в жизнь лагеря.