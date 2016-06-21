В Екатеринбурге состоится показ фильма об эвакуации промышленных предприятий на Урал во время войны

По информации ТАСС, документальная картина «Равная величайшим битвам», состоящая из 4 частей, снималась в течение практически 2 лет. Фильм создан на свердловской киностудии «Снега». В процессе съемок создатели киноэпопеи посетили крупные промышленные предприятия в 15 городах Урала, в том числе они побывали в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Каменск-Уральском, Перми, Челябинске, Магнитогорске и Озерске.

Сотрудники киностудии провели более 300 интервью с историками, очевидцами событий военных лет, тружениками тыла, а также с сотрудниками и руководителями предприятий. Кроме того в картину включены уникальные кадры советской и немецкой кинохроники, редкие фотоматериалы.

Фильм расскажет о широкомасштабной беспрецедентной работе советского народа по эвакуации крупнейших промышленных предприятий на Урал. В каждой части киноэпопеи раскрывается новая сторона событий военных лет.

Отметим, что к 1942 году на Урал было перенесено более 800 промышленных предприятий, из них 212 размещены на территории Свердловской области.