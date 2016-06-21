Заиливание рек, отсутствие прогноза и теплая весна стали причинами паводка в Нижнем Тагиле (ФОТО)

На основании данных главного управления МЧС по Свердловской области, на сложившуюся обстановку повлияли несколько отрицательных факторов. Так, в 2016 году снежный покров под Нижним Тагилом в два раза превысил показатели 2015 года. Резко наступившая теплая погода привела к обильному таянию снега.

Водонасыщение почвы ещё осенью составляло около 150% — земля не принимала влагу, вода скапливалась легче. Водность реки Тагил в зимний период составляла 117-220%. Также повлияло резкое потепление, что привело к обильному снеготаянию, и дожди. Все это подтверждается соответствующими документами сообщил 20 июня начальник отдела гражданской защиты населения Андрей Жбанов на совещании по итогам работы противопаводковой комиссии.

В сумме это привело к тому, что объем воды в водохранилищах в 25 раз превысил аналогичный показатель за 2015 год.

Свою роль сыграло и отсутствие заблаговременного прогноза о неблагоприятных условиях прохождения весеннего половодья от областных стуктур. В соответствии с постановлением правительства Свердловской области, областная противопаводковая комиссия должна проводить прогнозирование для муниципальных образований.

Нижний Тагил заблаговременный прогноз о неблагоприятных метеоосадках не получал подчеркнул Андрей Жбанов.

Кроме того, территории, на которых расположены пострадавшие сады, находятся в зоне затопления. А ряд садоводческих товариществ и населенных пунктов, в частности Висимо-Уткинск и Баронская, находятся в зонах катастрофического затопления, сообщил он собравшимся.

В конце своего доклада Андрей Жбанов указал на состояние русел рек.

Основными причинами подтопления садов «Шахтер», «Надежда», «Энергетик» и поселка Евстюниха является недостаточная пропускная способность, заиливание и создание взаимного подпора рек Баранча и Тагил.

В качестве возможных противопаводковых мероприятий было предложено провести дноуглубительные работы в руслах рек Баранча и Тагил. Андрей Жбанов сообщил о подготовке обращения о проведении необходимых работ, которое планируется отправить в Министерство природных ресурсов, Нижнеобское водное управление и Горнозаводской управленческий округ.