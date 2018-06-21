Купол штаб-квартиры «ВКонтакте» подсвечивается в честь победителей матчей ЧМ-2018
21 июня, 06:35Свободное время
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Подсветка купола Дома компании «Зингер», где располагается штаб-квартира социальной сети «ВКонтакте», меняется в зависимости от того, кто одержал победу в матчах ЧМ-2018.
19 июня купол штаб-квартиры «ВКонтакте» окрасился в бело-сине-красный триколор в честь победы сборной России над командой Египта. Несколькими днями ранее купол был окрашен в цвета иранского флага, сообщает пресс-служба социальной сети.
Публикации, посвящённые матчу Россия-Египет, стали самыми просматриваемыми. В день игры их посмотрели более 4,8 млн. уникальных пользователей. После победы сборной России столицу Свердловской области заполонили люди, распевающие «Катюшу».
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