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Пионерский сквер или музейные зоны: тагильчане выберут место для парка скульптур
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пионерский сквер или музейные зоны: тагильчане выберут место для парка скульптур

21 июня, 09:00Свободное время
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