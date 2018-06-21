Пионерский сквер или музейные зоны: тагильчане выберут место для парка скульптур

В настоящее время проходит реставрация семи парковых скульптур – ими когда-то были украшены улицы Нижнего Тагила. В музее ИЗО отметили, что все скульптуры выполнены мастерами из Москвы и Санкт-Петербурга на высоком уровне мастерства.

Тагильские музейщики, основываясь на опыте ряда российских городов, предложили установить экспонаты в Пионерском сквере. Другие члены совета посчитали, что скульптуры стоит расположить в музейных зонах. В итоге было принято решение спросить мнения горожан на официальном сайте Нижнего Тагила.

Важно было услышать различные точки зрения, - подчеркнул Владислав Пинаев, – Идея создания парковой экспозиции советского периода хорошая, но осуществить ее нужно так, чтобы не вызвать негативную реакцию людей. Скульптуры отражают непростой период истории нашего государства, поэтому подойти к этому вопросу нужно внимательно. Будем опираться на мнение жителей.