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Подрядчик не выполняет обязанности по уборке площади Славы в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подрядчик не выполняет обязанности по уборке площади Славы в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

22 июня, 00:45Свободное время
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