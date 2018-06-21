Подрядчик не выполняет обязанности по уборке площади Славы в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
22 июня, 00:45Свободное время
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В Нижнем Тагиле подрядчик некачественно исполняет обязанности по содержанию площади Славы.
Сюжеты: Нижний Тагил
Врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев посетил площадь Славы и еще несколько объектов в Дзержинском районе. В момент приезда инспекторов дворники пытались оперативно убрать мусор на территории памятника, но не успели этого сделать.
Владислав Пинаев потребовал от подрядчика навести порядок на площади Славы и впредь содержать объект в подобающем состоянии.
Должно быть чисто, должно быть покошено. Не должно быть сколов на памятниках. Все должно быть аккуратно, мусор убран, скамейки протерты и покрашены сказал Владислав Пинаев.
Видео: «Тагил-ТВ»
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