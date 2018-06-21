Подрядчик не выполняет обязанности по уборке площади Славы в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев посетил площадь Славы и еще несколько объектов в Дзержинском районе. В момент приезда инспекторов дворники пытались оперативно убрать мусор на территории памятника, но не успели этого сделать.

Владислав Пинаев потребовал от подрядчика навести порядок на площади Славы и впредь содержать объект в подобающем состоянии.

Должно быть чисто, должно быть покошено. Не должно быть сколов на памятниках. Все должно быть аккуратно, мусор убран, скамейки протерты и покрашены сказал Владислав Пинаев.