В час, когда началась война: тагильчан приглашают на исторический квест

Сбор участников назначен у Нижнетагильского музея изобразительных искусств по адресу Уральская, 4 в час, когда началась Великая Отечественная война. В состав команд войдут не менее пяти человек.

Тагильчане пройдут маршрутом по памятникам, монументам и мемориальным доскам, установленным в память о Великой Отечественной войне.

Квест завершится в 8 часов утра у пединститута по улице Красногвардейская, 57. Всем, кто хочет принять участие в мероприятии, нужно подать заявку по номерам 8-900-20-651-95 (Ирина Викторовна) или 8-919-38-230-94 (Елена Александровна).

В это день мы вспомним тех, кто не вернулся с той войны сообщают организаторы события.