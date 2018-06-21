В час, когда началась война: тагильчан приглашают на исторический квест
21 июня, 08:30Свободное время
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Всех жителей Нижнего Тагила приглашают принять участие в образовательном квесте «Имена Победы». Мероприятие состоится 22 июня в 6 часов утра по местному или в 4 часа по московскому времени.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сбор участников назначен у Нижнетагильского музея изобразительных искусств по адресу Уральская, 4 в час, когда началась Великая Отечественная война. В состав команд войдут не менее пяти человек.
Тагильчане пройдут маршрутом по памятникам, монументам и мемориальным доскам, установленным в память о Великой Отечественной войне.
Квест завершится в 8 часов утра у пединститута по улице Красногвардейская, 57. Всем, кто хочет принять участие в мероприятии, нужно подать заявку по номерам 8-900-20-651-95 (Ирина Викторовна) или 8-919-38-230-94 (Елена Александровна).
В это день мы вспомним тех, кто не вернулся с той войны сообщают организаторы события.
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