Массовое крещение пройдет на реке Чусовая в Екатеринбурге 28 июля

28 июля на реке Чусовая по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла состоится массовое крещение.

Для того чтобы присоединиться к обряду, необходимо посетить беседы с 25 по 26 июля в Храме-на-Крови или в Князь-Владимирском храме, сообщают «Вечерние Ведомости».