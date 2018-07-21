Жители Екатеринбурга останутся без радио и телевидения до 9 августа

В пресс-службе уральского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) сообщили, что трансляция нескольких радиостанций и телевизионных программ будет ограничена.

Такая мера связана с тем, что на вышку радиотелевизионной передающей станции (РТПС), находящейся по адресу улица Луначарского, 212, будут наносить антикоррозийное покрытие. График работ по нанесению антикоррозийной краски будет зависеть от погодных условий.