Жители Екатеринбурга останутся без радио и телевидения до 9 августа

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
20 июля 2018 года стало известно, что жители Екатеринбурга лишатся радио и телевидения в период до 9 августа 2018 года.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «АиФ»
В пресс-службе уральского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) сообщили, что трансляция нескольких радиостанций и телевизионных программ будет ограничена.
Такая мера связана с тем, что на вышку радиотелевизионной передающей станции (РТПС), находящейся по адресу улица Луначарского, 212, будут наносить антикоррозийное покрытие. График работ по нанесению антикоррозийной краски будет зависеть от погодных условий.
Отмечается, что с 23 по 27 июля, с 30 июля по 2 августа и с 6 по 9 августа будут отключены некоторые телевизионные и радиопрограммы, в том числе федеральные каналы.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей