Сотрудница Нижнетагильского музея получила благодарность министра культуры РФ
Сегодня, 22:11Свободное времяФото: Нижнетагильский музей изобразительных искусств
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В Екатеринбурге прошло вручение государственных наград выдающимся свердловчанам. Среди них – сотрудник музея изо Нижнего Тагила, сообщает департамент информполитики.
Сюжеты: Нижний Тагил
21 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил выдающимся уральцам госнаграды, почетные звания и знаки отличия Свердловской области.
Благодарность министра культуры РФ из рук губернатора получила хранитель декоративно-прикладного искусства МБУК «Нижнетагильский музей изобразительных искусств» Лидия Хайдукова.
Также на церемонии назвали имя почетного гражданина Свердловской области. Этого звания удостоился учредитель группы компаний «Сима-Ленд» Андрей Симановский. Во время пандемии он обеспечил больницы региона аппаратами ИВЛ и защитными средствами.
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