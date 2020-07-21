Сотрудница Нижнетагильского музея получила благодарность министра культуры РФ

Также на церемонии назвали имя почетного гражданина Свердловской области. Этого звания удостоился учредитель группы компаний «Сима-Ленд» Андрей Симановский. Во время пандемии он обеспечил больницы региона аппаратами ИВЛ и защитными средствами.