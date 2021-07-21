Парень из самарского села стал моделью и попал на обложку итальянского Vogue

Молодой человек Николай Шигаев, который родился в селе Максимовка Самарской области, стал моделью-андрогином и попал на обложку журнала Vogue в Италии.

На данный момент 24-летний молодой человек работает по всему миру. Он взял себе псевдоним Ник Франк. Несмотря на то, что россиянина с детства тянуло к творчеству, родители настояли на том, чтобы он получил медицинское образование. Теперь по специальности молодой человек не работает. После колледжа он стал моделью, которая совмещает в себе и женские, и мужские образы. Во время карантина Ник в своем селе сделал несколько обнаженных кадров с рассадой и отправил их в Vogue Italia. В результате снимки были напечатаны, сообщает 63.ру. Важно, чтобы на чаше весов был и хейт, и похвала, чтобы все это соединялось. Чтобы одни тебя хейтили, а другие защищали,отметил молодой человек. Напомним, 24-летняя Елена Ващенко вошла в топ-10 MISS MAXIM. Екатеринбурженка может появиться на обложке журнала уже в сентябре 2021 года. Красотка из Екатеринбурга вошла в ТОП-10 Miss Maxim

Материалы по теме: Красотка из Екатеринбурга вошла в ТОП-10 Miss Maxim

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter