Парень из самарского села стал моделью и попал на обложку итальянского Vogue

Парень из самарского села стал моделью и попал на обложку итальянского Vogue
Парень из самарского села стал моделью и попал на обложку итальянского Vogue
Сегодня, 22:52Свободное времяФото: pixabay
Молодой человек Николай Шигаев, который родился в селе Максимовка Самарской области, стал моделью-андрогином и попал на обложку журнала Vogue в Италии.

На данный момент 24-летний молодой человек работает по всему миру. Он взял себе псевдоним Ник Франк. Несмотря на то, что россиянина с детства тянуло к творчеству, родители настояли на том, чтобы он получил медицинское образование. Теперь по специальности молодой человек не работает.

После колледжа он стал моделью, которая совмещает в себе и женские, и мужские образы. Во время карантина Ник в своем селе сделал несколько обнаженных кадров с рассадой и отправил их в Vogue Italia. В результате снимки были напечатаны, сообщает 63.ру.

Важно, чтобы на чаше весов был и хейт, и похвала, чтобы все это соединялось. Чтобы одни тебя хейтили, а другие защищали,отметил молодой человек.

Напомним, 24-летняя Елена Ващенко вошла в топ-10 MISS MAXIM. Екатеринбурженка может появиться на обложке журнала уже в сентябре 2021 года.

Материалы по теме:
СамаражурналмодельИталия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы