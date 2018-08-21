Комплекс аттракционов появится в парке «Народный»

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21 августа 2018 года временно исполняющий обязанности главы Нижнего Тагила Вячеслав Пинаев определил место для комплекса аттракционов в парке «Народный» во время объезда Ленинского района.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ходе объезда врио главы города осмотрел детский сад №95, где ведутся работы по ремонту кровли. Работы проходят по заранее согласованному графику. Подрядчик готов сдать объект в срок.
При посещении парка «Народный» Владислав Пинаев определил место для нового комплекса аттракционов, который будет располагаться на высоте более двух метров.
Это будет еще одно хорошее место, где тагильская молодежь сможет развлекаться и отдыхать, сообщил Владислав Пинаев.
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