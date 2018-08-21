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#домахорошо
Комплекс аттракционов появится в парке «Народный»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Комплекс аттракционов появится в парке «Народный»

Сегодня, 18:50Свободное время
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