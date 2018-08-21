Комплекс аттракционов появится в парке «Народный»

В ходе объезда врио главы города осмотрел детский сад №95, где ведутся работы по ремонту кровли. Работы проходят по заранее согласованному графику. Подрядчик готов сдать объект в срок.

При посещении парка «Народный» Владислав Пинаев определил место для нового комплекса аттракционов, который будет располагаться на высоте более двух метров.