Владислав Пинаев поблагодарил тагильских полицейских за работу на Дне города
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Врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев поблагодарил сотрудников полиции за охрану правопорядка в День города.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»
Более 600 сотрудников полиции были задействованы во время проведения Дня города. Правопорядок охраняли полицейские из всех подразделений МУ МВД Нижнетагильское. Также в этот день был задействован комплекс «Безопасный город».
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Врио мэра города поблагодарил полицейских за профессионализм, добросовестное несение службы. Кроме того, он отметил, что благодаря слаженным действиям правоохранителей удалось провести все праздничные мероприятия на высоком уровне. Также Владислав Пинаев вручил главе нижнетагильской полиции Ибрагиму Абдулкадырову благодарственное письмо.
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