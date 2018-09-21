Юные тагильчане были приняты в ряды Российского движения школьников

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20 сентября юные тагильчане были посвящены в ряды «Российского движения школьников».
Сюжеты: Нижний Тагил
Мероприятие прошло в городском Дворце детского и юношеского творчества, где на стартовый слёт нижнетагильского отделения РДШ «Время твоих возможностей» собрались члены движения и юные тагильчане, которые совсем недавно узнали о нем.
Ученикам школ рассказали о тех программах и проектах, которые будут реализовываться для них в этом учебном году.
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Мероприятие завершилось флешмобом «РДШ – широкая душа», сообщает пресс-служба ГДДЮТ.
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