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Юные тагильчане были приняты в ряды Российского движения школьников
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Юные тагильчане были приняты в ряды Российского движения школьников

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