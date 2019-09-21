Иван Ургант пошутил про потерявшегося под Екатеринбургом лысого кота с татуировками

Ведущий попросил всех, кто увидеть кота по кличке Бес не прогонять его.

Если вы увидите Беса, вы его не прогоняйте, тем более вы его стразу узнаете. Вы поймете, что это не ваш бес, сказал Иван Ургант.

Далее ведущий показал афишу с изображением кота в татуировках и объявил, что кот уехал на гастроли с группой «Котоповал»:

Там такие песни: «Кот-стоп», «Валерьянка на столе» и «Что ж ты, фраер, взял лоток».

Первый канал Видео