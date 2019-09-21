Иван Ургант пошутил про потерявшегося под Екатеринбургом лысого кота с татуировками
Сегодня, 11:06Свободное времяФото: Скриншот видео Первого канала
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Иван Ургант в своей передаче пошутил над новостью о коте с татуировками, который недавно потерялся под Екатеринбургом.
Сюжеты: Екатеринбург
Ведущий попросил всех, кто увидеть кота по кличке Бес не прогонять его.
Если вы увидите Беса, вы его не прогоняйте, тем более вы его стразу узнаете. Вы поймете, что это не ваш бес, сказал Иван Ургант.
Далее ведущий показал афишу с изображением кота в татуировках и объявил, что кот уехал на гастроли с группой «Котоповал»:
Там такие песни: «Кот-стоп», «Валерьянка на столе» и «Что ж ты, фраер, взял лоток».
Первый каналВидео
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Объявление о потерявшемся коте разместил в интернете его хозяин. Он сообщил, что кот выпрыгнул из окна машины и убежал.
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