Снятый в Свердловской области сериал скоро покажут на ТВ

На Первом канале в скором времени планируется выпустить новый сериал «Угрюм-река», эпизоды которого снимались в Свердловской области, сообщает пресс-служба телеканала.

Студия «Русский проект» завершает работу над многосерийным фильмом «Угрюм-река». Он был снят по одноименному роману Вячеслава Шишкова. Книга стала основой фильма. Это история Прохора Громова — мечтателя, капиталиста, идущего к своей цели, не жалея никого на своем пути. Первая экранизация фильма 1968 года завоевала популярность среди советских зрителей. Однако новый сериал не является ремейком. Мы ни в коем случае не хотим повторить фильм 1968 года. Мы экранизируем роман с новым поколением артистов. Это большое произведение про Россию, про людей, про человека, который захотел что-то сделать, про то, что на его пути произошло. Это фильм про страсть, в том числе про страсть Прохора Громова достичь цели, рассказал продюсер Денис Евстигнеев. Съемки сериала проходили не только на Урале, но и в Минске, и Суздале, в Кинешме, Москве и Подмосковье. Подготовка и съемки заняли больше года. Напомним, съемками 16-серийного фильма занимался режиссер Юрий Мороз, который работал над «Каменской». Главные роли исполняют знаменитые актеры. Действие сериала разворачивается на рубеже XIX–XX веков, во время «золотой лихорадки» в Сибири. В Свердловской области сериал снимали в деревне Каменка на берегу реки Чусовая.

