Снятый в Свердловской области сериал скоро покажут на ТВ

Мы ни в коем случае не хотим повторить фильм 1968 года. Мы экранизируем роман с новым поколением артистов. Это большое произведение про Россию, про людей, про человека, который захотел что-то сделать, про то, что на его пути произошло. Это фильм про страсть, в том числе про страсть Прохора Громова достичь цели, рассказал продюсер Денис Евстигнеев.