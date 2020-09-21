Снятый в Свердловской области сериал скоро покажут на ТВ

Студия «Русский проект» завершает работу над многосерийным фильмом «Угрюм-река». Он был снят по одноименному роману Вячеслава Шишкова. Книга стала основой фильма. Это история Прохора Громова — мечтателя, капиталиста, идущего к своей цели, не жалея никого на своем пути.
Первая экранизация фильма 1968 года завоевала популярность среди советских зрителей. Однако новый сериал не является ремейком.
Мы ни в коем случае не хотим повторить фильм 1968 года. Мы экранизируем роман с новым поколением артистов. Это большое произведение про Россию, про людей, про человека, который захотел что-то сделать, про то, что на его пути произошло. Это фильм про страсть, в том числе про страсть Прохора Громова достичь цели, рассказал продюсер Денис Евстигнеев.
Съемки сериала проходили не только на Урале, но и в Минске, и Суздале, в Кинешме, Москве и Подмосковье. Подготовка и съемки заняли больше года.
Напомним, съемками 16-серийного фильма занимался режиссер Юрий Мороз, который работал над «Каменской». Главные роли исполняют знаменитые актеры. Действие сериала разворачивается на рубеже XIX–XX веков, во время «золотой лихорадки» в Сибири. В Свердловской области сериал снимали в деревне Каменка на берегу реки Чусовая.