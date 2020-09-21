Снятый в Свердловской области сериал скоро покажут на ТВ

Снятый в Свердловской области сериал скоро покажут на ТВ

Сегодня, 17:43Свободное времяPhoto: 1mediainvest.ru
На Первом канале в скором времени планируется выпустить новый сериал «Угрюм-река», эпизоды которого снимались в Свердловской области, сообщает пресс-служба телеканала.

Студия «Русский проект» завершает работу над многосерийным фильмом «Угрюм-река». Он был снят по одноименному роману Вячеслава Шишкова. Книга стала основой фильма. Это история Прохора Громова — мечтателя, капиталиста, идущего к своей цели, не жалея никого на своем пути.

Первая экранизация фильма 1968 года завоевала популярность среди советских зрителей. Однако новый сериал не является ремейком.

Мы ни в коем случае не хотим повторить фильм 1968 года. Мы экранизируем роман с новым поколением артистов. Это большое произведение про Россию, про людей, про человека, который захотел что-то сделать, про то, что на его пути произошло. Это фильм про страсть, в том числе про страсть Прохора Громова достичь цели, рассказал продюсер Денис Евстигнеев.

Съемки сериала проходили не только на Урале, но и в Минске, и Суздале, в Кинешме, Москве и Подмосковье. Подготовка и съемки заняли больше года.

Напомним, съемками 16-серийного фильма занимался режиссер Юрий Мороз, который работал над «Каменской». Главные роли исполняют знаменитые актеры. Действие сериала разворачивается на рубеже XIX–XX веков, во время «золотой лихорадки» в Сибири. В Свердловской области сериал снимали в деревне Каменка на берегу реки Чусовая.

Related news:
Свердловская областьПервый каналсериал
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
В Нижнем Тагиле зафиксировано превышение концентрации в воздухе сразу двух веществ
«Новые заплатки на старые штаны». Что делать с протекающими крышами тагильских домов
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы