В Екатеринбурге за 84 миллиона рублей продают квартиру с личной СПА-зоной
Сегодня, 16:30Свободное времяФото: N1.RU
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В центре Екатеринбурга в клубном доме «Тихвинъ» продаётся двухэтажная квартира с террасой 150 кв. м и личной зоной СПА-зоной. Стоимость апартаментов — 84 млн рублей, пишет «Комсомольская правда».
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В объявлении указано, что квартира площадью 429 кв. м занимает восьмой и девятый этажи. В ней расположены шесть комнат, две кухни и четыре ванных комнаты.
Также указано, что в дизайнерском ремонте использованы высококачественные натуральные материалы. Квартира оборудована повышенной системой безопасности.
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