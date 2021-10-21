Лучшие тагильские школьники смогут посетить цирк бесплатно

Напомним, на днях произошел инцидент в тагильском цирке, когда дрессированная обезьяна нанесла травму подростку. Шимпанзе побежала между зрительскими рядами и лапой порезала ногу мальчика. Школьнику на месте оказали медпомощь, претензий к дрессировщикам и администрации цирка у родителей нет, мальчик получил билет на следующие представления.