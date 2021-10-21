Лучшие тагильские школьники смогут посетить цирк бесплатно

Заявки на получение сертификата «Билет отличника» необходимо подавать школам, где ученики имеют высшие баллы за успеваемость, сообщает «АиФ Урал».
Акцию «Цирк — отличникам» запускает Российская государственная цирковая компания, к мероприятию присоединился и цирк Нижнего Тагила. Бесплатные билеты смогут получить ученики с 1 по 7 классы, первые сертификаты на цирковые представления школьники получат уже на зимних каникулах.
Напомним, на днях произошел инцидент в тагильском цирке, когда дрессированная обезьяна нанесла травму подростку. Шимпанзе побежала между зрительскими рядами и лапой порезала ногу мальчика. Школьнику на месте оказали медпомощь, претензий к дрессировщикам и администрации цирка у родителей нет, мальчик получил билет на следующие представления.