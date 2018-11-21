12-летний житель Верхней Салды награжден медалью за «За мужество в спасении»

22 мая мальчик возвращался домой, когда увидел мужчин, которые сначала ругались, а потом подрались.

Юный салдинец снял нападавшего на телефон и побежал за помощью. По пути он встретил сотрудника ППС и показал ему, где произошла драка. В это время нападавший пытался оттащить тело оппонента в кусты. Тогда его и задержал полицейский.