12-летний житель Верхней Салды награжден медалью за «За мужество в спасении»
Сегодня, 20:29Свободное времяФото: vsalde.ru
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12-летний житель Верхней Салды Владимир Хитрин получил медаль за «За мужество в спасении».
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
22 мая мальчик возвращался домой, когда увидел мужчин, которые сначала ругались, а потом подрались.
Юный салдинец снял нападавшего на телефон и побежал за помощью. По пути он встретил сотрудника ППС и показал ему, где произошла драка. В это время нападавший пытался оттащить тело оппонента в кусты. Тогда его и задержал полицейский.
Полицейские решили отметить смелый поступок юноши и сообщили о произошедшем в ГУ МВД России по Свердловской области.
Постановлением «Российского союза спасателей» 12-летнего Владимира Хитрина решено наградить Медалью «За мужество в спасении»
Медаль мальчик получил 16 ноября в правительстве региона. Кроме юного салдинца награды получили еще девять школьников, пишет vsalde.ru.
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