Матрёшки-послы поддержали заявку Екатеринбурга на «ЭКСПО-2025» в Париже
В центре столицы Франции появились русские матрёшки. Украшенные российскими и зарубежными художниками всем известные символы России были выставлены для поддержки заявки Екатеринбурга на «ЭКСПО-2025».
В преддверии голосования за город, который станет местом проведения «ЭКСПО-2025», на центральной улице Парижа появились русские матрёшки для поддержки Екатеринбурга в борьбе за победу.
По замыслу российских художников, 10 матрёшек, расписанных ими, отправились в Барселону, Лондон, Париж, Брюссель, Милан, Дубаи, Кейптаун, Берлин, Буэнос-Айрес и Шанхай. В напарницы русским красавицам зарубежные художники предоставили своих расписных кукол. 21 ноября все матрёшки собрались в центре Парижа, где их встретил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Мы надеемся, что наши русские душевные матрёшки смогли объединить мир вокруг заявки Екатеринбурга и убедили всех, что Россия заслужила «ЭКСПО» и сможет достойно провести выставку,отметил глава области.
23 ноября будут объявлены результаты голосования и станет известно, какой город примет в 2025 году международную выставку «ЭКСПО», сообщает «Вечерний Екатеринбург».