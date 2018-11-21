Матрёшки-послы поддержали заявку Екатеринбурга на «ЭКСПО-2025» в Париже

В преддверии голосования за город, который станет местом проведения «ЭКСПО-2025», на центральной улице Парижа появились русские матрёшки для поддержки Екатеринбурга в борьбе за победу.

По замыслу российских художников, 10 матрёшек, расписанных ими, отправились в Барселону, Лондон, Париж, Брюссель, Милан, Дубаи, Кейптаун, Берлин, Буэнос-Айрес и Шанхай. В напарницы русским красавицам зарубежные художники предоставили своих расписных кукол. 21 ноября все матрёшки собрались в центре Парижа, где их встретил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Мы надеемся, что наши русские душевные матрёшки смогли объединить мир вокруг заявки Екатеринбурга и убедили всех, что Россия заслужила «ЭКСПО» и сможет достойно провести выставку,отметил глава области.