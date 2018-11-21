Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Матрёшки-послы поддержали заявку Екатеринбурга на «ЭКСПО-2025» в Париже
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
1542804248 23fb2c686a2248c6d5281fd183512be8

Матрёшки-послы поддержали заявку Екатеринбурга на «ЭКСПО-2025» в Париже

Сегодня, 00:30Свободное времяФото: све.рф
Читайте
также
Будни в Нижнем Тагиле: День матери, уральские самоцветы и астрономия
Сколько заработали бюджетные спортивные учреждения Нижнего Тагила на платных услугах?
Дорога в Серебрянку. Неоднозначное мнение 
Читайте также
Panasonic спас жизнь пожилому человеку
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина