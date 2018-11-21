Нижнетагильский блогер выиграл 50 тыс. рублей в конкурсе от ТНТ

Решил поучаствовать в конкурсе от ТНТ, потому что в принципе люблю подобного рода мероприятия, но и, конечно, «подогревала» мысль о возможном выигрыше. Родилась идея — создать немного нестандартный скетч-блог. Я написал сценарий и попросил друзей помочь, так и получилось то, что получилось. Честно говоря, верил в свою победу,рассказал Андрей.