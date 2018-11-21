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Нижнетагильский блогер выиграл 50 тыс. рублей в конкурсе от ТНТ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижнетагильский блогер выиграл 50 тыс. рублей в конкурсе от ТНТ

Сегодня, 07:00Свободное времяФото: Андрей Илющенко/ Скриншот из видео Андрея Илющенко
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