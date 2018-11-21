Нижнетагильский блогер выиграл 50 тыс. рублей в конкурсе от ТНТ
Студент из Нижнего Тагила стал одним из тех, кто вошёл в список победителей конкурса «Стань блогером ТНТ». Вместе с другими 24-мя участниками, которые заняли призовые места, он получит приз в 50 тыс. рублей для развития своего видеоблога.
Андрей Илющенко, студент нижнетагильского филиала УрФУ выиграл 50 тыс. в конкурсе блогеров от ТНТ, который проходил 20 августа, когда съёмочная бригада телеканала приезжала в Нижний Тагил.
Решил поучаствовать в конкурсе от ТНТ, потому что в принципе люблю подобного рода мероприятия, но и, конечно, «подогревала» мысль о возможном выигрыше. Родилась идея — создать немного нестандартный скетч-блог. Я написал сценарий и попросил друзей помочь, так и получилось то, что получилось. Честно говоря, верил в свою победу,рассказал Андрей.
В результате студент вошёл в 25 победителей, которые получат средства на развитие видеоблога. Деньги пока что Андрей не получил, но направил все необходимые документы организаторам, сообщает «Афиша МС». Полученные средства блогер намерен разделить между всеми участниками ролика-победителя.