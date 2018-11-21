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Тагильские художники от 6 до 18 лет смогут принять участие в конкурсе рисунков о зиме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские художники от 6 до 18 лет смогут принять участие в конкурсе рисунков о зиме

Сегодня, 08:00Свободное времяФото: МБЦ ДК «Юбилейный»/ dkn-tagil.ekb.muzkult.ru
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