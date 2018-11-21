Тагильские художники от 6 до 18 лет смогут принять участие в конкурсе рисунков о зиме
В Нижнем Тагиле пройдёт творческий конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья «Зима – это здорово!». К участию приглашаются художники от 6 до 18 лет.
Работы на конкурс будут приниматься с 26 ноября по 16 декабря 2018 года. Произведения могут быть выполнены в различных изобразительных техниках: живопись, графика, пастель, восковые мелки, смешанные техники, коллаж и техниках ДПИ.
Единственным условием является соответствие тематики конкурса «Зима – это здорово!». Художники могут использовать любые зимние темы: праздники, зимние забавы, природу, природные мотивы, передавать яркие впечатления зимнего времени года. Принимаются, как индивидуальные, так и коллективные заявки.
В период с 17 по 20 декабря произойдёт подведение итогов, определение и награждение победителей, а после 20 декабря 2018 года результаты будут размещены на сайте МБЦ ДК «Юбилейный», который является организатором конкурса. Участники получат сертификаты.