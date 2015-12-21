В Нижнем Тагиле волонтеры построили горку для детей
19 декабря студенты Нижнетагильского медицинского колледжа при поддержке волонтеров местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» вновь приехали в д/д «Антоновский».
Повод для визита и в этот раз самый хороший – постройка ледяной горки для ребятишек. Ведь катание с горки – это одно из главных и веселых зимних развлечений. Кроме того, катание стимулирует движения малышей. Дети с радостью бегут и вскарабкиваются по ступенькам на горку, с веселыми воплями скатываются вниз. А затем вновь бегут к началу горки. И порой их очень сложно оторвать от этого занятия.
Основное неудобство, с которым столкнулись активисты - малое количество снега на площадке. Пришлось сгребать снег с построек и близлежащей территории. Но волонтеры справились с этой небольшой проблемкой.
По задумке дети должны были увидеть уже готовую горку, но сюрприз не получился. Вышедшие на прогулку дети сразу поняли, что именно делают волонтеры и с радостью бросились им активно помогать. Ребятишки даже выпрашивали лопаты у взрослых, не обращая внимания, что инструменты больше их самих в несколько раз. С такими активными помощниками стройка ускорилась и горка росла на глазах.
По окончании работы активисты поблагодарили воспитанников «Антоновского» за помощь и попросили присмотреть за горкой и поберечь ее до полной ее готовности. А детишки, в свою очередь,
© TagilCity.ru по материалам пресс-службы НТМО ВОО «Молодая гвардия Единой России»