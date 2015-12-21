В Нижнем Тагиле волонтеры построили горку для детей

Повод для визита и в этот раз самый хороший – постройка ледяной горки для ребятишек. Ведь катание с горки – это одно из главных и веселых зимних развлечений. Кроме того, катание стимулирует движения малышей. Дети с радостью бегут и вскарабкиваются по ступенькам на горку, с веселыми воплями скатываются вниз. А затем вновь бегут к началу горки. И порой их очень сложно оторвать от этого занятия.

Основное неудобство, с которым столкнулись активисты - малое количество снега на площадке. Пришлось сгребать снег с построек и близлежащей территории. Но волонтеры справились с этой небольшой проблемкой.

По задумке дети должны были увидеть уже готовую горку, но сюрприз не получился. Вышедшие на прогулку дети сразу поняли, что именно делают волонтеры и с радостью бросились им активно помогать. Ребятишки даже выпрашивали лопаты у взрослых, не обращая внимания, что инструменты больше их самих в несколько раз. С такими активными помощниками стройка ускорилась и горка росла на глазах.

По окончании работы активисты поблагодарили воспитанников «Антоновского» за помощь и попросили присмотреть за горкой и поберечь ее до полной ее готовности. А детишки, в свою очередь,