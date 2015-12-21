Ёлочные базары ждут тагильчан, а желающие срубить ёлку в лесу должны оформить разрешение на рубку

Сейчас нельзя просто так сходить в лес и срубить любую понравившуюся ель, это будет считаться нарушением закона. Чтобы этого не случилось, необходимо оформить договор о купле-продаже.

Для его оформления необходимо обратиться в отдел по экологии и природопользованию Администрации города по адресу пр. Мира, 53, каб. 234, тел 42-12-94. Будет необходимо написать заявление (его можно написать на месте или заранее) и предоставить копию паспорта.

Цена на ёлку зависит от её высоты, но она в любом случае невысока. Дерево высотой до 1 метра стоит 29 рублей, до 2 метров — 57 руб., до 3 метров — 86 руб. Разрешение срубить ёлку высотой до 4-х метров обойдётся в 114 рублей за одну штуку. Всего можно оформить рубку до трёх деревьев хвойных пород, таких как ель, сосна, пихта.

Только после этого можно идти в лес, но не куда угодно, а в указанное место. В таких местах вырубка наносит минимальный вред лесу. Обязательно нужно взять с собой документ, удостоверяющий личность, и договор купли-продажи. Они понадобятся при встрече с представителями лесничества, которые до 1-го января будут, совместно с полицией, проводить проверки в лесах близ Нижнего Тагила. При отсутствии документов на рубку будет назначаться штраф в стократном размере от суммы ущерба.

Для тех, кто не желает скитаться по лесу в поисках ёлки, в Нижнем Тагиле начинают свою работу ёлочные базары. Там можно купить не только натуральные ели, но и разнообразную новогоднюю атрибутику: игрушки, украшения и подарки. Ёлочные базары можно найти во всех районах Нижнего Тагила:

ул. Гагарина, 5;

ул. Зари, 21;

ул. Зари, 44;

Ленинградский проспект, 83;

ул. Юности, 16а;

Черноисточинское шоссе, 15;

ул. Металлургов, 20 (в районе ТЦ «Кировский»);

ул. Победы, 43 (в районе ТК «Краснокаменский»).

Тем временем, для всех тагильчан, на Театральной площади была установлена и украшена городская новогодняя елка.