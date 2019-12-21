Певица Монеточка и экс-тагильчанин Сальников попали в список героев десятилетия
Сегодня, 11:41Свободное времяФото: Страница Монеточки в instagram
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Певица Лиза Монеточка из Екатеринбурга попала в пятерку героев десятилетия. Рейтинг составило издание Сolta по итогам голосования читателей. В категорию «Литература» попал бывший тагильчанин Алексей Сальников, пишет АиФ.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Монечтока заняла пятую строчку рейтинга в категории «Современная музыка». Уральскую певицу обогнали Сергей Шнуров (четвертое место), Oxxxymiron (третье место), Земфира (второе место) и Noize MC (первое место).
В категории «Литература» уроженец Нижнего Тагила писатель Алексей Сальников занял 14-е место. В 2019 году он стал победителем литературной премии П. П. Бажова, а также его роман «Опосредованно» попал в шорт-лист премии «Большая книга».
Также свердловчане попали в другие категории рейтинга. Уличный художник Тимофей Радя занял 11-е место в номинации «Искусство».
В категории «Общество» проголосовавшие отметили бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (15-е место) и блогера Руслана Соколовского (62-е место).
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