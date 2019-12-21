«Уральские пельмени» пошутили над увольнением медиков в Нижнем Тагиле

Программа «Чем торт не шутит» вышла 20 декабря. В ней юмористы обыграли сюжет, в котором врач тагильской больницы подает заявление на уход. Это вызывает удивление у главы здравоохранения области.

Вы не можете уволиться, потому что вы единственный оставшийся врач в нашей больнице в Нижнем Тагиле. Остальные все уволились, говорит он.

На вопрос, почему врач хочет уйти, он отвечает, что устал.

Отчего вы устали, вы обычный терапевт, лор, хирург, эндокринолог, проктолог, невролог. От чего вы могли устать?

Затем врач замечает, что он работает еще в скорой помощи. Но так как их все убрали из больницы, он ходит к больным пешком.

Глава здравоохранения области, уговаривая врача остаться, ссылается на высокую зарплату в 12 тысяч рублей и показывает фотографии новых аппаратов.