Местный житель села Кочневского стал победителем в шоу «Золото Геленджика» на телеканале ТНТ.

23-летний Михаил Кошкарев смог опередить 80 соперников и прийти к финишу первым. Там перед ним стояло три сейфа. Молодой человек выбрал тот, в котором оказалась золотая кукуруза, стоимостью 500 тысяч рублей. В конце шоу мне даже удалось пообщаться со всеми ведущими, они передавали огромный привет Екатеринбургу, моей семье и друзьям,рассказал свердловчанин изданию Е1. Напомним, в Нижнем Тагиле местная жительница Любовь Подмазова стала участницей проекта «Перезагрузка» на телеканале ТНТ. Формовщица из Нижнего Тагила приняла участие в проекте на ТНТ

