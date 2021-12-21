«Евгения Онегина» покажут в Театре кукол Нижнего Тагила

Роман «Евгений Онегин» в кукольном формате будет поставлен в Театре кукол Нижнего Тагила. Заниматься им будет команда из Санкт-Петербурга. Спектакль будет создан для молодежи и взрослых.

Постановку создадут режиссер Петр Васильев и художник Алевтина Торик. Они уже ранее создали «Сказку о капризной Принцессе и Короле лягушек». Историю планируется рассказать в образах поэта и муз. Сцена превратится в райский сад, а также появятся античные колонны, где добро и зло сразятся друг с другом, рассказали TagilCity.ru в Театре кукол. Кроме классических элементов планируется использовать передвижные и декоративные. Кукол зрители смогут рассмотреть даже с задних рядов, так как будут использоваться крупные штоковые марионетки. Фото: Театр кукол Новый спектакль является продолжением проекта, посвященного русской классике. Представить зрителям новую постановку планируется в конце июня 2022 года.

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