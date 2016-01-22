7 февраля тагильчан приглашают на вечернюю прогулку «Тагильский светлячок»

Прогулка стартует от Центральной городской библиотеки (регистрация начнется с 17:30), и уже там всех участников ждет веселый сюрприз. Затем гости будут поделены на группы и в сопровождении экскурсоводов пройдут по улице Пархоменко и поднимутся на гору Шихан. Членов похода снабдят фонариками, которыми они смогут светить на протяжении всего маршрута. В конечной точке следования участников «Тагильского светлячка» будет ждать развлекательная программа с музыкальным сопровождением, конкурсы, ростовые куклы и еще много интересного. В кафе «Шихан» гости смогут отдохнуть и погреться горячим чаем, а также перекусить выпечкой.