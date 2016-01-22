7 февраля тагильчан приглашают на вечернюю прогулку «Тагильский светлячок»
7 февраля для всех желающих жителей города состоится вечерняя городская прогулка «Тагильский светлячок». Организаторами мероприятия являются Центр развития туризма города Нижний Тагил и клуб туристов «Азимут» при поддержке тагильских предпринимателей.
Прогулка стартует от Центральной городской библиотеки (регистрация начнется с 17:30), и уже там всех участников ждет веселый сюрприз. Затем гости будут поделены на группы и в сопровождении экскурсоводов пройдут по улице Пархоменко и поднимутся на гору Шихан. Членов похода снабдят фонариками, которыми они смогут светить на протяжении всего маршрута. В конечной точке следования участников «Тагильского светлячка» будет ждать развлекательная программа с музыкальным сопровождением, конкурсы, ростовые куклы и еще много интересного. В кафе «Шихан» гости смогут отдохнуть и погреться горячим чаем, а также перекусить выпечкой.
Кроме этого, состоится церемония украшения памятника Петру и Февронии. Присутствующим будут выданы сердечки, на которых они напишут свои пожелания, и разноцветные ленточки, чтобы привязать сердца к памятнику. Такая акция напомнит «светлячкам» о приближении одного из самых романтичных праздников – Дня всех влюбленных 14 февраля.
Кульминацией развлекательной программы станет фаер-шоу и фейерверк. Напомним, в прошлом году вечерняя городская прогулка «Тагильский светлячок» и собрала более 200 человек. В этом году поход обещает стать более массовым.
Афиша мероприятия