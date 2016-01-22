Михаил Галустян: «Жители Тагила говорят, что теперь их больше уважают»

Актёр и юморист Михаил Галустян дал интервью журналистам vokrug.tv. Михаил поделился планами, итогами прошлого года, а также отзывами поклонников на его творчество.

Отвечая на вопрос о том, обижаются ли на него люди, узнающие в его комичных образах себя. Например, охранники из Рязани [имеется в виду security – Бородач – прим. ред] или жители других городов [прежде всего Нижнего Тагила – прим. ред.], юморист ответил:

Нет! Например, много раз ко мне подходили жители Тагила и говорили, что теперь их уважают гораздо больше. Так что слышу только приятные отзывы.

Возможно, Михаил слышит только приятные отзывы, но реальная палитра мнений, на образ тагильчан, созданный в шоу, значительно шире. Мнения тагильчан о Гене и Воване, благодаря тизеру 5-го сезона шоу «Наша Раша», разделились ещё до того, как были показаны все похождения тагильских туристов.

К счастью, время идёт. Как из народной памяти постепенно уходит петросяновский Шпингалет Петрович, пытавшийся рекламировать на шоу «Поле чудес» Шпингалетную фабрику Нижнего Тагила, так и кутящие в Турции Гена и Вован.

В свете новых политических реалий, отдых в Турции стал менее доступным для россиян, а жители Нижнего Тагила замерли в ожидании волны сокращений на градообразующих предприятиях. Теперь всем не до шуток.