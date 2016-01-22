Подведены итоги городского конкурса на лучшее новогоднее оформление среди предприятий потребительского рынка (ФОТО)

Конкурс проводился с 15 декабря по 15 января. В нем приняли участие 18 предприятий потребительского рынка и услуг. В конце декабря специалисты управления промышленной политики и развития предпринимательства Администрации города и районных администраций провели объезд предприятий, подавших заявки на участие в конкурсе. Оценивалось наличие новогодних атрибутов, единство стиля в оформлении предприятия, тематическая выкладка товаров, новогоднее оформление меню и прейскурантов цен, применение программ лояльности, участие в благотворительных акциях.