Подведены итоги городского конкурса на лучшее новогоднее оформление среди предприятий потребительского рынка (ФОТО)
В Нижнем Тагиле подведены итоги городского конкурса среди предприятий потребительского рынка «Лучшее новогоднее оформление-2016».
Конкурс проводился с 15 декабря по 15 января. В нем приняли участие 18 предприятий потребительского рынка и услуг. В конце декабря специалисты управления промышленной политики и развития предпринимательства Администрации города и районных администраций провели объезд предприятий, подавших заявки на участие в конкурсе. Оценивалось наличие новогодних атрибутов, единство стиля в оформлении предприятия, тематическая выкладка товаров, новогоднее оформление меню и прейскурантов цен, применение программ лояльности, участие в благотворительных акциях.
По итогам рассмотрения представленных материалов были определены победители городского конкурса «Лучшее новогоднее оформление- 2016».
В номинации «Лучшее внешнее новогоднее оформление предприятия» 1 место комиссия присудила торговому центру «Александровский пассаж», 2 место разделили Тойота центр и комплекс торговых павильонов «Молодёжный», 3 место - книжный магазин № 9 «Тагилкнига» и бистро «Чикен Хауз».
В номинации «Лучшее новогоднее обслуживание населения» 1 место – у салона красоты «Кристина», 2 место заняли магазины «Венеция» и «Пятёрочка» № 141, 3 место – кафе «Для друзей» и бистро «Чикен Хауз».
Как сообщили в управлении промышленной политики и развития предпринимательства, награждение победителей конкурса состоится на городском совещании руководителей предприятий потребительского рынка и услуг в начале февраля.