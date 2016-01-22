Собачья работа: студенты Нижнего Тагила познакомились с особенностями работы полицейских-кинологов (ФОТО)

В кинологическом центре студенты познакомились с 30 собаками. Служебные собаки представлены преимущественно немецкими овчарками, но есть и золотистый ретривер, лабрадор и спаниель.

Полицейские собаки научены искать наркотические вещества и задерживать преступников. Студентам было предложено надеть толстую одежду и попытаться убежать от собаки. Желающих испытать себя не нашлось. Зато рассказ о процессе обучения поиску наркотиков вызвал у учащихся неподдельный интерес.

Оказалось, что есть расхожее мнение о том, что собакам добавляют наркотики в еду, вызывая у них зависимость, чтобы они потом их искали. Старший инспектор кинологической службы капитан полиции Дмитрий Силков уверил ребят, что это не так. Есть имитаторы запаха наркотических веществ. Найдя предмет с таким запахом, собака получает поощрение. Таким образом у собаки вырабатывают положительный рефлекс.

Чтобы собаки не теряли своих качеств, их постоянно тренируют и держат на специальной диете. Одну из тренировок продемонстрировали студентам.

Все это вызвало живой интерес юных тагильчан. Они задавали много вопросов о том, как правильно тренировать и содержать собак, чем кормить и как стать полицейским-кинологом.

Собаки очень помогают полицейским в их розыскной работе. Например, в марте минувшего года с помощью работы кинолога был раскрыт угон автомобиля.