Уральская художница делает из дерева необычные матрёшки (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге открывается выставка милых и необычных матрёшек 28-летней уральской художницы Екатерины Прищепы.

Как рассказывают в музейном центре «Гамаюн», к творчеству Екатерина обратилась год назад. Решила сделать новогодние подарки семье: раскрасила матрёшку как овечку – символ 2015 года. Потом захотелось подарить матрёшки детям, но в магазине ничего подходящего не оказалось, и появилась идея: повторить первую русскую, малютинскую матрёшку. Детям играть матрёшкой очень понравилось, это вдохновило на создание новых.

Работы художницы Татьяны Дубиничи стали образцами для первых копий, выполненных Екатериной. Однако, по высказыванию самой художницы, даже реплики матрёшек получаются «своими». Вскоре, набравшись опыта, Екатерина Прищепа стала разрабатывать собственные сюжеты. Наиболее любимые темы автора – материнство и деревенские сюжеты рассказали в музее.

В основном в своих работах художница использует акриловые краски и лак, некоторые работы выполнены акварелью, сквозь которую видна текстура дерева.