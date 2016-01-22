Выставка подарков государственным деятелям и известным персонам XX века откроется в Екатеринбурге

На выставке представлено около 400 артефактов из фондовых коллекций Государственного центрального музея современной истории России, которые были преподнесены в качестве подарков советскому народу и государственным деятелям говорится в сообщении.

Посетители увидят подарки, преподнесенные императору Николаю II, лидерам и видным политическим деятелям советского государства Владимиру Ленину, Иосифу Сталину, Михаилу Калинину, Андрею Жданову, Леониду Брежневу, Михаилу Горбачеву, Юрию Маслюкову, а также Юрию Гагарину, Аркадию Райкину, Майе Плисецкой, Сергею Эйзенштейну, Константину Симонову, Валентине Терешковой и многим другим.

В частности, на выставке представлено собрание изделий оружейников ХХ века, которые были подарены советским руководителям от частных лиц и организаций как внутри страны, так и из-за рубежа.

Они, как правило, производились в единственном экземпляре, были богато украшены, многие снабжены табличками с гравированными дарственными надписями сказано в пресс-релизе.

Зрители также увидят клюшку, подаренную хоккеистами национальной сборной Канады с автографом легендарного Уэйна Гретцки, национальные костюмы - албанский, бурятско-монгольский, черногорский, узбекский, полное одеяние терского казака, многочисленные предметы декоративно-прикладного искусства.

Среди подарков есть коллекция курительных трубок, разнообразные шахматы, изделия из драгоценных металлов.