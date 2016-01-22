Выставка подарков государственным деятелям и известным персонам XX века откроется в Екатеринбурге
Новый выставочный проект «История России XX века в подарках» 28 января откроется в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» в Екатеринбурге, говорится в сообщении Свердловского областного краеведческого музея в пятницу.
На выставке представлено около 400 артефактов из фондовых коллекций Государственного центрального музея современной истории России, которые были преподнесены в качестве подарков советскому народу и государственным деятелям говорится в сообщении.
Посетители увидят подарки, преподнесенные императору Николаю II, лидерам и видным политическим деятелям советского государства Владимиру Ленину, Иосифу Сталину, Михаилу Калинину, Андрею Жданову, Леониду Брежневу, Михаилу Горбачеву, Юрию Маслюкову, а также Юрию Гагарину, Аркадию Райкину, Майе Плисецкой, Сергею Эйзенштейну, Константину Симонову, Валентине Терешковой и многим другим.
В частности, на выставке представлено собрание изделий оружейников ХХ века, которые были подарены советским руководителям от частных лиц и организаций как внутри страны, так и из-за рубежа.
Они, как правило, производились в единственном экземпляре, были богато украшены, многие снабжены табличками с гравированными дарственными надписями сказано в пресс-релизе.
Зрители также увидят клюшку, подаренную хоккеистами национальной сборной Канады с автографом легендарного Уэйна Гретцки, национальные костюмы - албанский, бурятско-монгольский, черногорский, узбекский, полное одеяние терского казака, многочисленные предметы декоративно-прикладного искусства.
Среди подарков есть коллекция курительных трубок, разнообразные шахматы, изделия из драгоценных металлов.
Экспонируемые на выставке уникальные подарки помогают воссоздать политическую, социальную и культурную атмосферу того времени, показать, как средствами искусства выражались такие понятия и явления, как роль выдающейся личности в государственной и культурной жизни страны и занимаемое ею место в русском обществе отмечается в сообщении.