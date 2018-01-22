90 лет отмечает служба дознания Госпожнадзора МЧС России
23 января профессиональный праздник отмечают дознаватели государственного пожарного надзора МЧС России.
90 лет исполнилось службе дознания ГПН МЧС России. 23 января 1928 года Государственный пожарный надзор принял на себя функции дознания по пожарам.
Пожарный дознаватель выполняет сложную и ответственную работу по расследованию причин пожара и установлению виновников возгорания. Анализ места происшествия, выявление очага пожара по деталям обгоревших предметов, ручная разборка горелых развалин - трудовые будни пожарного дознавателя.
Важность работы сотрудников службы дознания ГПН неоспорима. Необходимыми качествами пожарного дознавателя являются стрессоустойчивость и умение подобрать нужные слова пострадавшим, но в то же время выяснить все обстоятельства произошедшего.
Благодаря информации, получаемой от службы дознания, инспекторы государственного пожарного надзора проводят профилактические мероприятия по предупреждению пожаров.
© TagilCity.ru