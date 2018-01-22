Хакеры, рокеры и неформалы впервые всё высказали мэрии Нижнего Тагила

При этом в деловой переписке между сузами и вузами города были высказаны пожелания не направлять на встречу мотивированную молодежь, лидеров и прочих положительных представителей молодежи.

Просьба к директорам отправить от каждого техникума\колледжа\вуза в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 2-3 студентов, имеющих лидерские способности, неординарный авторитет среди молодёжи, способных повести за собой молодёжные группы, хакеров, рокеров и т.д. Просьба не посылать организованную мотивированную молодёжь, председателей студенческих советов, положительных лидеров, старост, которые уже известны в своей среде. Ответственность за СВОЕВРЕМЕННОЕ прибытие до места проведения данного мероприятия своих кандидатов возлагается на образовательное учреждение. Сопровождать студентов во время мероприятия не надо. Постаралась осветить инициативу Администрации города — поднять молодёжь на выборы любой ценой пишет анонимный Telegram-канал Пьяная армата.

Интерес к «неформалам» появился у муниципалитета в связи с необходимостью подготовки и реализации городских проектов, которые будут полезны именно для творческих и иных групп молодежи.

22 января в Нижнем Тагиле состоялась первая в 2018 году встреча представителей различных субкультур и администрации Нижнего Тагила. Неформальное общение мэрии с «неформалами» позволит им высказать свои пожелания, презентовать идеи по развитию города в рамках интересов именно представителей городских субкультур.

Первая встреча собрала 20-30 участников, они обсудили совместные планы и наметили следующий разговор с властями на будущую неделю.