Бабушки, рэперы и кадеты из Новоуральска снялись в предвыборном клипе (ВИДЕО)
22 февраля, 21:00Свободное время
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В Новоуральске сняли предвыборный клип, в котором пенсионерки, рэперы и кадеты призывают россиян прийти на выборы президента.
Вещательная компания сняла в Новоуральске клип, в котором снялись бабушки, местные рэперы и учащиеся кадетского колледжа. В видеоролике участники заявляют о необходимости проголосовать на выборах президента в марте 2018 года.
Текст для ролика сочинили сами рэперы. В нем есть не только побуждающий припев – «Ой, приходи на выборы, пойдем голосовать», но и строчки, которые, по мнению создателей, могут стать афоризмами.
При этом в соцсетях, где был опубликован клип, видео подверглось критике. Авторов ролика негативные отзывы не смущают: создатели уверены, что кого-то их творчество сподвигнет прийти на выборы.
Видео: Youtube-канал «Новоуральская вещательная компания»
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