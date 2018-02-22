Бабушки, рэперы и кадеты из Новоуральска снялись в предвыборном клипе (ВИДЕО)

Вещательная компания сняла в Новоуральске клип, в котором снялись бабушки, местные рэперы и учащиеся кадетского колледжа. В видеоролике участники заявляют о необходимости проголосовать на выборах президента в марте 2018 года.

Текст для ролика сочинили сами рэперы. В нем есть не только побуждающий припев – «Ой, приходи на выборы, пойдем голосовать», но и строчки, которые, по мнению создателей, могут стать афоризмами.

При этом в соцсетях, где был опубликован клип, видео подверглось критике. Авторов ролика негативные отзывы не смущают: создатели уверены, что кого-то их творчество сподвигнет прийти на выборы.