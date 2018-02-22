Полицейские Нижнего Тагила получили поздравления с Днём защитника Отечества (ФОТО)
22 февраля, 22:35Свободное время
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Руководство МУ МВД России «Нижнетагильское» совместно с представителями общественных и ветеранских организаций поздравили личный состав с предстоящим Днём защитника Отечества.
Сюжеты: Нижний Тагил
22 февраля сотрудники полиции Нижнего Тагила принимали поздравления с Днём защитника Отечества от руководства, ветеранов органов внутренних дел и представителей общественных организаций.
После поздравительных слов полицейским были вручены специальные звания. Закончилось торжественное мероприятие творческим номером в исполнении учащихся кадетской школы №21, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».
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Фото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»
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