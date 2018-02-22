Юные тагильчане приглашаются в Санкт-Петербург на инклюзивные каникулы

С 24 по 31 марта в Санкт-Петербурге состоятся «Инклюзивные культурные каникулы», к участию в которых приглашаются и юные жители Нижнего Тагила. Отправиться на отдых могут не только дети с нарушением зрения, но и здоровые подростки от 11 до 16 лет.

К участию приглашаются делегации школ, творческих коллективов, детских общественных объединений и учреждений дополнительного образования. Возглавлять группу должен педагог или один из родителей. Заявки на участие в программе можно подать до 19 марта.

Кроме того, в рамках программы 29 марта пройдет международный мастер-класс. На нем будут представлены лучшие зарубежные и российские практики по воспитанию ребят с нарушением зрения, пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.