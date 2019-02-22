Спектакль Нижнетагильского драмтеатра участвует в конкурсе для театров малых городов

Постановку нижнетагильского театра покажут 26 мая на сцене драмтеатра в городе Камышин. В рамках Фестиваля свои спектакли покажут актеры из театров Набережных Челнов, Кудымкара, Ачинска, Минусинска, Стерлитамака и Серова.