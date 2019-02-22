Спектакль Нижнетагильского драмтеатра участвует в конкурсе для театров малых городов
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Спектакль «Трамвай «Желание» Нижнетагильского драматического театра увидят зрители в Волгоградской области в рамках Фестиваля театров малых городов России.
Сюжеты: Нижний Тагил
Постановку нижнетагильского театра покажут 26 мая на сцене драмтеатра в городе Камышин. В рамках Фестиваля свои спектакли покажут актеры из театров Набережных Челнов, Кудымкара, Ачинска, Минусинска, Стерлитамака и Серова.
Постановка «Трамвая «Желание» нижнетагильского театра далека от классических представлений о пьесе Теннесси Уильямса. Режиссер Владимир Скворцов поместил героев пьесы в 70-е годы. Также отличительной чертой постановки стало наличие музыкальной составляющей, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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