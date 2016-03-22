Сотрудники тагильского ЛИУ-51 съездили на экскурсию в Висим (ФОТО)

Целый день семьи работников ЛИУ-51 провели в Висиме. Здесь провел свое детство известный уральский писатель Д. Мамин-Сибиряк. Стоит отметить, что этот поселок, расположенный в одном из самых живописных мест на Среднем Урале, является туристическим центром всей Свердловской области.

Участники поездки посетили музей быта и ремесел. Потом съездили на зооферму. Здесь содержатся маралы, пятнистые олени и страусы. Как известно, зооферма пользуются популярностью среди свердловчан. Многие, проезжая мимо на автомобилях, останавливаются, чтобы угостить животных хлебом или овощами. Не стали исключением и сотрудники ЛИУ-51.

Посетив достопримечательности уральской глубинки, участники экскурсии признались, что поездка помогла им осознать, что объединяет Урал и Россию.